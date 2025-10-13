Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo am 18. und 19. Oktober – Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr, lädt der Saarbrücker Zoo wieder zum Maronenfest ein.
Auf dem Platz vor dem Menschenaffenhaus wird ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten.
Pädagogische Angebote ohne Anmeldung
Am Stand der Natur- und Umweltpädagogik können Gäste ab 10 Uhr mit herbstlichen Materialien basteln oder beim Waldbingo unter dem Motto „Finde die gesuchten Gegenstände“ mitmachen. Kinderschminken ist ebenfalls geplant. Außerdem stellt eine Autorin, die mit einem eigenen Stand vertreten ist, ihre Kinderbücher vor.
Zusätzlich werden öffentliche Führungen angeboten, bei denen die Teilnehmenden einen Blick hinter die Kulissen des Zoos werfen dürfen. Die rund 90-minütigen Führungen starten an beiden Veranstaltungstagen jeweils um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Flamingoweiher.
Am Artenschutzstand informieren Tierpflegerinnen und Tierpfleger über die Natur- und Artenschutzarbeit des Zoos sowie über die Vereine, in denen sich der Zoo engagiert.
Kulinarische und musikalische Angebote
Besucherinnen und Besucher können bei Waffeln, Wildbratwurst und Getränken gemeinsam das Maronenfest feiern. Für Unterhaltung sorgen verschiedene musikalische Darbietungen.
Herbstferien-Special nutzen
Das Maronenfest fällt in die Zeit des Herbstferien-Specials des Zoos: Während der beiden Ferienwochen zahlen Erwachsene einen ermäßigten Eintrittspreis von 12 Euro.
Hintergrund zum Zoo
Der Saarbrücker Zoo ist mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich eine der größten Attraktionen des Saarlandes. Er beherbergt rund 1000 Tiere aus mehr als 100 Tierarten. Der Zoo ist täglich geöffnet.
Mehr Infos zum Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo
Weitere Informationen zum Maronenfest gibt es unter zoo.saarbruecken.de/veranstaltungen.
Text Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo: Landeshauptstadt Saarbrücken