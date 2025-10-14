Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Stopp globale Entwaldung: Welt droht Waldschutz-Ziele massiv zu verfehlen / WWF fordert Kurswechsel vor Klima-COP

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, News-Europa, News-Weltweit, Politik, Thema Umwelt und Natur, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Umwelt-Umweltschutz- Natur-Naturschutz

Stopp globale Entwaldung: Welt droht Waldschutz-Ziele massiv zu verfehlen / WWF fordert Kurswechsel vor Klima-COP –  Berlin, 14.10.2025: Fünf Jahre vor Ablauf der Frist zum Stopp der globalen Entwaldung ist die internationale Staatengemeinschaft weit von ihrem selbst gesteckten Ziel entfernt. Laut dem heute veröffentlichten „Forest Declaration Assessment 2025“, an dem der WWF als Teil der zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Koalition beteiligt ist, kommt der weltweite Waldschutz nicht voran. So gingen im Jahr 2024 weltweit 8,1 Millionen Hektar Wald verloren, was nahezu der Fläche Österreichs entspricht. Allein durch Waldverluste wurden rund 3,1 Milliarden Tonnen CO₂ freigesetzt – fast fünfmal so viel wie der gesamte jährliche Treibhausgasausstoß Deutschlands.

„Mit der Erklärung von Glasgow hat sich die Weltgemeinschaft verpflichtet, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen. Dieses Ziel erscheint aktuell in kaum erreichbarer Ferne. Wir sind nicht nur vom Weg abgekommen, sondern laufen in die komplett falsche Richtung“, sagt Peer Cyriacks, Programmleiter Wald beim WWF Deutschland. Um das 2030-Ziel – die vollständige Beendigung der Entwaldung – zu erreichen, müsste der Verlust an Waldfläche jährlich um etwa zehn Prozent sinken. Stattdessen fiel der Waldverlust zuletzt sogar höher aus als 2021, als die Staats- und Regierungschefs ihre Versprechen erneuerten. Im vergangenen Jahr wurden rund 3,1 Millionen Hektar mehr zerstört, als laut Vereinbarung zulässig gewesen wäre. Haupttreiber bleibt die Ausweitung der Landwirtschaft, die für 85 Prozent des Waldverlusts verantwortlich ist, gefolgt von Bergbau und Infrastrukturprojekten.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Die Studie zeigt, dass das globale Finanzsystem die Waldzerstörung stark begünstigt: So belaufen sich die öffentlichen Gelder für Waldschutz auf 5,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr, während jährlich über 400 Milliarden US-Dollar in umweltschädliche Agrarsubventionen fließen. Damit investiert die Staatengemeinschaft 70-mal mehr in die Ursachen der Entwaldung als in deren Lösung, so der WWF. Diese Schieflage mache Waldzerstörung weiterhin rentabel und untergrabe jeden Willen zur Umkehr.

Mit Blick auf die im November anstehende Klimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém fordert der WWF einen Kurswechsel: Die kommenden fünf Jahre werden entscheidend sein, um den Kurs zu korrigieren und Wälder als zentrale Säule des Klimaschutzes wirksam zu schützen. Der WWF ruft die Regierungen auf, verbindliche Zusagen zu treffen, Waldschutz in der Klimapolitik fest zu verankern und klimaschädliche Subventionen abzubauen.

In besonderer Verantwortung sieht der WWF Europa: Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), mit der der Import von Produkten aus Entwaldung in die EU gestoppt werden soll, droht aktuell erneut verschoben und verwässert zu werden. So hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, den Anwendungsbeginn auf Ende 2026 zu verschieben. „Die EUDR ist das wichtigste Instrument Europas, um Waldzerstörung aus unseren Lieferketten zu verbannen und gleichzeitig das weltweit erste Gesetz gegen importierte Entwaldung. Ein Aufweichen oder Verschieben wäre ein fatales Signal – an Produzentenländer wie auch an die Weltgemeinschaft“, erklärt Peer Cyriacks. „Die Mitgliedstaaten müssen am geplanten Start der Anwendung bis Ende 2025 festhalten – nur so kann Europa glaubwürdig zeigen, dass es seinen Beitrag zum globalen Waldschutz ernst meint.“

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Stopp globale Entwaldung

Link zur Studie: https://forestdeclaration.org/resources/forest-declaration-assessment-2025 

***
Text: Immo Fischer, Pressestelle WWF

Das könnte Sie auch interessieren ...

Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme) - Freizeitangebote für ältere Menschen

Maronenfest 2025 im Saarbrücker Zoo am 18. und 19. Oktober

Kulturnacht Schwerin 2025 - am 25. Oktober erwarten 20 Kulturorte Besucher in der längsten Nacht des Jahres

Der Junge mit der leeren Brotdose: Wie ein kleiner Junge die Herzen berührte - und zwei Hunden das Leben schenkte

„Noch ein Jahr mit dir“ - Der schönste Geburtstagswunsch der Welt

Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg-Rissen - das Haus der letzten Wege

Sozialverband VdK: Angehörige leisten unbezahlte Pflege im Wert von 206 Milliarden Euro!

Grenzen sprengen - Träume leben: Weltmädchentag 2025 am 11. Oktober in Potsdam

René Springer (AfD): Deutschland muss wie Griechenland Asylleistungen kürzen

Welttag für menschenwürdige Arbeit 2025 - Ein weltweiter Appell für faire Arbeitsbedingungen

Sozialverband VdK: Komplettversagen von Bund und Ländern - Allein 1,2 Millionen fehlende Wohnungen in Westdeutschland

KUBICKI-Kolumne: Gefährliche Politik ohne Bodenhaftung

Aphthen (kleine weiße Flecken auf der Mundschleimhaut): So lassen sich die Schmerzen im Mund lindern

Messerattacke Dresden 2020: Islamistischer Messerangriff auf homosexuelles Paar - Lebenslang bestätigt, besondere Schwere der Schuld

Casa Animale: Mit Liebe und Zuneigung Tiere vor dem Tod retten

Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutschland feiert 35 Jahre Wiedervereinigung in Saarbrücken

Schlagworte: #14.10.2025 #Aktuell #Ausweitung der Landwirtschaft #CO2 #Entwaldung #Erklärung von Glasgow #EU-Entwaldungsverordnung #EUDR #Forest Declaration Assessment 2025 #globale Entwaldung #internationale Staatengemeinschaft #Klima #Klimakonferenz COP30 #Klimapolitik #klimaschädliche Subventionen #klimaschädliche Subventionen abbauen #Klimaschutz #Nachrichten #Naturschutz #News #Stopp der globalen Entwaldung #Stopp globale Entwaldung #umweltschädliche Agrarsubventionen #Umweltschutz #Waldschutz #Waldzerstörung #Weltgemeinschaft #WWF

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com