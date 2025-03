ZKE und Saarbrücker Zoo bieten umweltpädagogisches Programm an

Posted in

Umweltpädagogisches Programm – Für Kitas, Grundschulen und weiterführende Schulen bieten der städtische Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) und der Saarbrücker Zoo ab sofort ein gemeinsames umweltpädagogisches Programm an.

Es kombiniert eine Führung im ZKE-Wertstoffzentrum Am Holzbrunnen mit einem Besuch der Zooschule.

Das Programm wird jeweils dienstags angeboten. Einrichtungen können sich unter www.zke-sb.de/fuehrungen freie Termine sichern. Wer nur die Führung durch das Wertstoffzentrum in Anspruch nehmen möchte, kann sich ebenfalls über die Website anmelden.

ZKE-Werkleiterin Simone Stöhr: „Während einer Führung durch das Wertstoffzentrum und anhand umweltpädagogischer Spiele klärt der ZKE Kinder über richtige Mülltrennung auf. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Saarbrücker Zoo und um das Thema Umweltschutz aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, entstand die Idee, unser Angebot mit der Naturpädagogik im Zoo zu verknüpfen.“

Zoodirektor Jakob Kolleck: „Der Saarbrücker Zoo soll verstärkt als außerschulischer Lernort dienen und Besucherinnen und Besuchern die Bedeutung von Naturschutz näherbringen. Im Wertstoffzentrum beschäftigen sich die Kinder aktiv mit verschiedenen Abfallarten und Recycling. Im Zoo erkennen sie dann, wie richtige Müllentsorgung mit dem Artenschutz und dem Schutz der Meere vor Plastikabfällen zusammenhängt.“

Teilnahmebedingungen

Das Programm startet um 8 Uhr auf dem Gelände des Wertstoffzentrums Am Holzbrunnen und dauert rund 3,5 Stunden. Aus Sicherheitsgründen ist eine Teilnahme für Kindergarten-Kinder erst ab einem Alter von 5 Jahren möglich. Insgesamt können bis zu 20 Kinder pro Termin teilnehmen.

Die Gebühr für die Teilnahme am umweltpädagogischen Angebot im Zoo beträgt pauschal 80 Euro pro Gruppe. Eine Förderung ist über den Regionalverband Saarbrücken im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe möglich. Weitere Infos zur Förderung gibt es unter www.regionalverband-saarbruecken.de/jugend/familienhilfen/bildung-und-teilhabe.

Mülltrennung live erleben

Bei einer Führung durch die große Halle des Wertstoffzentrums, in der Wertstoffe und Abfälle gesammelt werden, demonstrieren ZKE-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, wie wichtig eine möglichst genaue Mülltrennung ist. Indem die Kinder alle gemeinsam ihre Wertstoffe in die richtigen Container entsorgen, erleben sie Mülltrennen und -sortieren hautnah. Danach wird das Erlebte mit umweltpädagogischen Spielen verfestigt.

Unterricht zum Anfassen in der Zooschule

Ein rund 1,7 Kilometer langer Spaziergang führt die Kinder vom Wertstoffzentrum zum Saarbrücker Zoo in der Graf-Stauffenberg-Straße. Dort angekommen, veranschaulichen die Natur- und Umweltpädagoginnen und -pädagogen zunächst anhand von Installationen, welchen Schaden Plastikmüll im Meer verursacht.

Danach geht es weiter mit spannendem Anschauungsunterricht in der Zooschule. Dort können die Kinder zum Beispiel Felle, Geweihe und Schlangenhäute in die Hand nehmen oder in speziellen Fühlkästen ihren Tastsinn ausprobieren.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.zke-sb.de/fuehrungen.

***

Text: Michaela Kakuk, Marketing und Kommunikation, Landeshauptstadt Saarbrücken – Der Oberbürgermeister