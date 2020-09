Mayen-Koblenz – 35 aktive Corona-Fälle: 2 Todesfälle in Koblenz – 3 neue COVID19-positive Personen

Stand: 24.09.2020.

KREIS Mayen-Koblenz – Es gibt 3 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen im Landkreis Mayen-Koblenz und in der Stadt Koblenz – 2 in der Stadt Bendorf und 1 in der Verbandsgemeinde Vordereifel. Darüber hinaus gibt es 2 weitere Todesfälle in der Stadt Koblenz zu beklagen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 79-jährige und eine 80-jährige Bewohnerin der Altenhilfeeinrichtung Caritashaus St. Elisabeth in Koblenz-Arenberg. Bei beiden Personen lagen schwere Vorerkrankungen vor.

Die Zahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt aktuell bei 35:

20 im Kreis MYK und 15 in der Stadt Koblenz.

Die Zahl aller aktiven Corona-Fälle sowie der neu positiv getesteten Personen (in Klammern) in den Städten und Verbandsgemeinden (VG) des Kreises Mayen-Koblenz sowie in der Stadt Koblenz stellt sich wie folgt dar:

Stadt Andernach 1 (/)

Stadt Bendorf 5 (+2)

Stadt Koblenz 15 (/)

Stadt Mayen 6 (/)

VG Maifeld 1 (/)

VG Mendig 1 (/)

VG Pellenz 1 (/)

VG Rhein-Mosel 1 (/)

VG Vallendar 2 (/)

VG Vordereifel 1 (+1)

VG Weißenthurm 1 (/)

Insgesamt sind von 791 Personen aus Stadt und Kreis, bei denen das Coronavirus bislang nachgewiesen wurde, 717 Menschen genesen. Es gibt insgesamt 37 Todesfälle zu beklagen, 16 im Landkreis und 21 in Koblenz, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehen. Darüber hinaus ist jeweils eine infizierte Person aus dem Landkreis und aus Koblenz verstorben, bei der die Todesursache nicht in Verbindung mit Corona steht.

Information:

Alle Informationen für Reiserückkehrer gibt es im Internet unter www.kvmyk.de/reiserückkehrer.

Die Corona-Ambulanz in der Weiersbachhalle (In der Weiersbach, 56727 Mayen) in Mayen ist montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Corona-Ambulanz in Koblenz (CGM Arena, Jupp-Gauchel-Straße 10, 56075 Koblenz) hat folgende Öffnungszeiten:

Montag: 10 bis 16 Uhr

Dienstag bis Freitag: 10 bis 13 Uhr

Beide Ambulanzen können ohne Anmeldung von Bürgern der Stadt Koblenz und des Landkreises Mayen-Koblenz aufgesucht werden. Bürger anderer Landkreise wenden sich bitte an die für sie zuständige Corona-Ambulanz.

Für Corona-Patienten und -verdachtsfälle wird außerdem unter www.coronaambulanz-myk.de auf die Praxen verwiesen, die spezielle Coronasprechstunden eingerichtet haben, bei denen auf eine strenge Trennung zu den sonstigen Praxisbesuchern geachtet wird. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Hausärzte im Landkreis Mayen-Koblenz, die Corona-Sprechstunden anbieten. Jeder Verdachtsfall sollte sich daher zunächst telefonisch an seinen Hausarzt wenden, um die Möglichkeiten und das weitere Vorgehen zu besprechen.

An Wochenenden und Feiertagen sind die Corona-Ambulanzen in Koblenz und Mayen geschlossen. Patienten können sich in dieser Zeit unter der kostenfreien Rufnummer 116117 an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden oder direkt die bekannten Bereitschaftspraxen ansteuern.

Infos: https://www.kv-rlp.de/patienten/aerztlicher-bereitschaftsdienst/.

Bei Fragen rund um die Corona-Pandemie können sich Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz hier telefonisch informieren:

Corona-Hotline der Kreisverwaltung: Tel. 0261/108-730

Bürgertelefon der Stadt Koblenz:

Tel. 0261/129-6666

Beide Hotlines sind von Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, erreichbar und an Wochenenden und Feiertagen nicht besetzt.

Unter Tel. 0800/575 81 00 können sich Bürger zudem an die Corona-Hotline des Landes Rheinland-Pfalz wenden.

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Bahnhofstr. 9

56068 Koblenz