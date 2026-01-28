Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Monster auf der Couch – Am 07. und 08. Februar, jeweils um 20 Uhr, findet die szenische Lesung „Monster auf der Couch“ nach dem Bestseller von Jenny Jägerfeld und Mats Strandberg im Studio des ETA Hoffmann Theaters statt.

In „Monster auf der Couch“ hat die aus dem Franken-Tatort einem Millionenpublikum bekannte Eli Wasserscheid als schwangere Psychologin mehrere schräge Gestalten der Literaturgeschichte zu Gast. Angefangen von Dr. Jekyll und Mr. Hyde über Frankenstein bis zu Dorian Gray geben sich in ihrer Praxis viele berüchtigte Berühmte die Klinke in die Hand – Fälle, bei denen selbst die beste Psychologin an ihre Grenzen stößt.

Der große literarische Spaß nach dem Bestseller von Jenny Jägerfeld und Mats Strandberg wird gelesen, angespielt und ausprobiert von Eli Wasserscheid, Marek Egert und Daniel Seniuk.

Karten gibt es an der Theaterkasse und auf www.theater.bamberg.de.

Text: ETA Hoffmann Theater

