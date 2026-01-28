Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

European Space Conference – Raumfahrtstandort Bremen im europäischen Fokus – Am Montag, 26. Januar 2026, richtete Bremen bereits zum zweiten Mal am Vorabend der jährlich in Brüssel stattfindenden European Space Conference eine hochkarätige Abendveranstaltung in der Vertretung Bremens bei der Europäischen Union aus. Nachdem im Januar 2025 die im November des Vorjahres in Bremen durchgeführte ESA-Ministerratskonferenz im Mittelpunkt der Diskussionen stand, ist das Thema in diesem Jahr „Europe’s Space Ambitions in the 2028+ EU-Budget„.

Im Fokus stand die Weichenstellung durch den EU-Haushalt ab 2028: Wie können künftige EU-Finanzrahmen Europas Raumfahrtambitionen stärken, industrielle Wettbewerbsfähigkeit fördern und Europas strategische Autonomie auch im All absichern? Und was können starke Raumfahrtregionen wie Bremen tun, um die Entwicklung der Branche zum allgemeinen Nutzen positiv zu beeinflussen?

Die Veranstaltung brachte Entscheidungsträgerinnen und -träger aus EU-Institutionen, Mitgliedstaaten, der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und der Industrie in einem exklusiven Format zusammen. Zu den Gästen zählten unter anderem Andrius Kubilius, EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt, Martin Schäfer, Botschafter Deutschlands im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee, sowie Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA.

EU-Kommissar Kubilius nutzte seine Ansprache dabei für ein besonders deutliches Bekenntnis zum Raumfahrtstandort Bremen. Er würdigte Bremen als einen zentralen europäischen Knotenpunkt, an dem Industrie, Forschung und hochqualifizierte Fachkräfte eng verzahnt an Zukunftstechnologien arbeiten und damit einen sichtbaren Beitrag zu Europas technologischer Souveränität, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit leisten. Das Lob unterstrich die Bedeutung starker Raumfahrtregionen für die Umsetzung europäischer Ambitionen gerade mit Blick auf die anstehenden Haushaltsentscheidungen ab 2028.

Bremen unterstrich mit dem Brüsseler Abendformat seine Rolle als aktiver Impulsgeber in der europäischen Raumfahrtdebatte und knüpfte damit an die jüngsten Höhepunkte am Standort an: 2025 stand Bremen international als Gastgeber der ESA-Ministerratskonferenz im Rampenlicht und ist zudem zunehmend bedeutend als Austragungsort der Space Tech Expo Europe, Europas großer Fachmesse für Raumfahrttechnologien.

Text: Senatskanzlei Bremen

