Mutterstadt – Park-Karambolage nach Verwechslung der Pedale in der Eckenerstraße

Mutterstadt – Am Sonntag, 12.04.2020, gegen 15:57 Uhr kam es in Mutterstadt in der Eckenerstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Eine 28-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem VW Lupo hinter einem Renault Clio einparken. Hierbei fuhr sie aufgrund der Verwechslung von Kupplung, Gas und Bremse auf den Renault auf.

Da der Clio keinen Gang und keine Handbremse eingelegt hatte, rollte der Renault auf den davorstehenden Ford Fiesta und wurde ebenfalls beschädigt.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5000,- EUR.

Polizeidirektion Ludwigshafen