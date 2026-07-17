Neue Reptilien im Tropikarium des Saarbrücker Zoos zu sehen – Im Tropikarium des Saarbrücker Zoos sind vor kurzem drei neue Reptilienarten eingezogen.
Ein Blauzungenskink, ein Stachelschwanzskink sowie eine Gruppe von fünf Dornschwanzagamen ergänzen seit Anfang Juli den Bestand.
Bevor die Tiere der Öffentlichkeit präsentiert werden konnten, durchliefen sie – wie bei Neuzugängen üblich – eine vierwöchige Quarantänephase, um ihre Gesundheit zu überprüfen und ihnen Zeit zur Eingewöhnung zu geben.
Der Umzug in die neuen Gehege verlief ganz unterschiedlich: Während der Blauzungenskink seine Umgebung schon einmal vorsichtig erkundete, zeigte sich der Stachelschwanzskink anfangs noch etwas zurückhaltend. Die fünf Dornschwanzagamen zogen gelassen in ihr neues Zuhause ein.
Drei Reptilienarten, drei Besonderheiten
Der Blauzungenskink trägt seinen Namen aufgrund seiner auffälligen, kobaltblauen Zunge, die er zeigt, wenn Gefahr droht. Fressfeinde flüchten bei diesem Anblick, denn in der Natur bedeutet Blau: Achtung giftig! Dabei ist der Skink völlig harmlos. Ursprünglich stammt die Art aus Australien und Teilen Indonesiens.
Mit seinem stacheligen Schwanz erinnert der Stachelschwanzskink an einen kleinen Drachen. Die Stacheln dienen vor allem zu seinem Schutz. Bei Gefahr flüchtet der Skink kopfüber in Felsspalten und verschließt den Eingang mit seinem Schwanz. Auch diese Tierart kommt ursprünglich aus Australien.
Die Dornschwanzagame ist ebenfalls für ihren stacheligen Schwanz bekannt, den sie zur Verteidigung einsetzt. Sie liebt es warm und sonnig, ist tagaktiv und kann je nach Temperatur ihre Hautfarbe ändern. Morgens, wenn es noch kühl ist, ist sie eher dunkel gefärbt, in der Mittagshitze wechselt sie zu einer helleren Hautfarbe. Die ursprüngliche Heimat der Dornschwanzagame ist Nordafrika.
Besucherinnen und Besucher haben ab sofort die Möglichkeit, die Tiere in ihren naturnah gestalteten Gehegen zu beobachten und mehr über ihre Lebensweise und ihre natürlichen Lebensräume zu erfahren.
Ein Blick auf die Social Media-Kanäle lohnt sich
Der Einzug der Tiere wurde vom Zoo-Team mit der Kamera begleitet. Die dabei entstandenen Aufnahmen der Reptilien in ihrem neuen Zuhause sind auf den Social Media-Kanälen des Zoos unter www.facebook.com/zoosaarbruecken und www.instagram.com/zoo.saarbruecken zu sehen.
Hintergrund zum Zoo
Der Saarbrücker Zoo ist mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich eine der größten Attraktionen der Landeshauptstadt Saarbrücken. Er beherbergt etwa 1.000 Tiere aus mehr als 100 Tierarten und engagiert sich aktiv in den Bereichen Artenschutz, Forschung und Umweltbildung. Der Zoo ist täglich geöffnet.
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Text: Landeshauptstadt Saarbrücken