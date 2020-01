Nürnberg / Mittelfranken – „Wir ackern für Bayern“ – Verkehrsbehinderungen am Freitag erwartet

Erstellt in

MITTELFRANKEN / NÜRNBERG (BY) – Am findet am Freitag, 17.01.2020, im Zeitraum von ca. 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Volksfestplatz eine Versammlung unter dem Titel „Wir ackern für Bayern“ statt.

Dazu kommen möglicherweise bis zu 10.000 Landwirte aus der gesamten Region mit evtl. bis zu 5.000 Traktoren.

Die Anfahrt erfolgt ab 09.30 Uhr unter Polizeibegleitung von sechs Sammelörtlichkeiten rund um Nürnberg auf verschiedenen bereits veröffentlichten Strecken in Richtung des Versammlungsortes am Nürnberger Volksfestplatz.

Auf diesen Routen wird es während der Anfahrt im Zeitraum von ca. 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr und ab etwa 16:00 Uhr während der Abfahrt nach der Versammlung zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet kommen.

Die Polizei begleitet den Einsatz auf Twitter ( https://twitter.com/PolizeiMFR ) und veröffentlicht am Freitag ab ca. 08:00 Uhr aktuelle Verkehrsmeldungen.

Ortskundige Fahrzeugführer werden gebeten, die Anfahrtstrecken sowie das Stadtgebiet Nürnberg, insbesondere im Bereich des Rings, zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr und während der Abfahrt ab 16:00 Uhr nach Möglichkeit zu meiden, weiträumig zu umfahren und Weisungen der Polizeieinsatzkräfte zu beachten.

Polizei Mittelfranken