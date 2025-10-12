OB-Stichwahl Frankfurt (Oder): Zwischenergebnis zur Wahlbeteiligung – Bei der heutigen Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters haben bis 14.00 Uhr 22,22 Prozent der 46.234 Wahlberechtigten – ohne Berechtigte zur Briefwahl – ihre Stimme abgegeben.
Bis Freitag, 10. Oktober sind 7.605 gültige Briefwahlunterlagen ausgestellt worden.
Insgesamt sind im Rahmen der Stichwahl 46.234 Wahlberechtigte in Frankfurt (Oder) aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dies ist wie zur Hauptwahl in 55 Wahllokalen sowie 12 Briefwahllokalen möglich.
Zur Stichwahl stellen sich:
- Wilko Möller, AfD
- Axel Strasser, Einzelwahlvorschlag Dr. Strasser
Gewählt ist derjenige, der die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst.
Das für die Wahl erforderliche Quorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten (46.234) liegt bei 6.936 Stimmen.
***
Text: Pressestelle Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)