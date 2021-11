Oberwesel am Rhein – Gratulation zur Neueröffnung: My Media 360 GmbH Oberwesel eröffnet in der Liebfrauenstraße 48

Oberwesel am Rhein – Erster Beigeordneter Maximilian Jäckel, Stadtmanagerin Lena Höver und Franziskus Weinert, Vorsitzender von Unternehmen für Oberwesel e.V. (UfO), gratulierten am Samstag, 20.11.2021 herzlich Geschäftsführer Ioannis Dimou und Hauseigentümer Stefanos Lespouridis zur Neueröffnung des Mediashop in Oberwesel.

Nach langen Umbauarbeiten präsentiert sich My Media 360 in frisch renovierten Geschäftsräumen, als neuer Ansprechpartner vor Ort für Mobilfunk, Festnetz, DSL und Energie. Der Shop führt folgende Marken: Sony, Samsung, NUKI, HUAWEI, Google, Apple und XIAMI.

Zusätzlich ist der Mediashop Paketannahmestelle für GLS und UPS. Herr Dimou bietet Bürgerinnen und Bürgern gerne seine Hilfe bei der Meldung von möglichen Störungen im Vodafone-Netz an. Der Shop hält bald auch Telefonkarten unterschiedlicher Netzanbieter vor. Handyladegeräte und passendes Smartphone-Zubehör stehen bereits jetzt zur Verfügung. Herr Dimou ist telefonisch erreichbar unter 06744-2349690 und www.mymedia360.de. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10-17 Uhr und an Samstagen von 10-13 Uhr.

