Parkhaus am Rotenburger Pferdemarkt im Landkreis Rotenburg (Wümme) ab 1. August geschlossen

Parkhaus am Rotenburger Pferdemarkt ab 1. August geschlossen – Das Parkhaus am Pferdemarkt 1 in Rotenburg wird ab Donnerstag, den 1. August 2024, für die Öffentlichkeit geschlossen.

Das 1983 erbaute Gebäude weist einen erheblichen Instandsetzungsbedarf auf, der eine Schließung für die Öffentlichkeit unumgänglich macht. Die umfassende Sanierung durch den Landkreis ist bereits in der Planung berücksichtigt. Bis auf weiteres bleibt das Parkhaus nur den bisherigen Mietern eines Dauerstellplatzes zugänglich.

Der Landkreis bedauert die Einschränkung der Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Alternativ können die ausgewiesenen Parkflächen rund um den Pferdemarkt in der Goethestraße, der Mühlenstraße, der Bahnhofstraße und entlang der Aalter Allee genutzt werden.

Parkhaus ist Teil des Sanierungskonzeptes

Anfang des Jahres hatte Landrat Marco Prietz den Vertrag zum Kauf des ehemaligen Sparkassengebäudes am Rotenburger Pferdemarkt unterzeichnet. Dort soll nun ein zweiter zentraler Standort der Kreisverwaltung entstehen. Im Zuge der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wird auch das dazugehörige Parkhaus modernisiert werden.

Text: Stefanie Heitmann – Landkreis Rotenburg (Wümme)