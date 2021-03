PERLESREUT (Landkreis Freyung-Grafenau) (BY) – Ein 30-jähriger Mann aus dem Raum Neu-Ulm verabredete sich über Ebay-Kleinanzeigen mit dem Verkäufer eines E-Bikes zur Übergabe. Dazu traf man sich gestern (12.03.2021) gegen 18.00 Uhr in Perlesreut am Marktplatz vor der Apotheke.

Der Verkäufer lotste den Käufer daraufhin in die Bräuhausgasse zu einem Garagenkomplex, wo das Rad eingestellt sein sollte.

Dort ging der Verkäufer unvermittelt mit einer Art Pfefferspray auf den 30-jährigen los. Es erfolgten mehrere Sprühstöße in das Gesicht des Geschädigten. Der Angegriffene war jedoch noch zur Gegenwehr fähig, woraufhin der Angreifer zu Fuß über einen steilen Fußweg in Richtung Marktplatz flüchtete.

Der Geschädigte erlitt nur leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Täterbeschreibung:

sehr schlank (hager), helle blaue Augen, trug eine FFP2-Maske, sprach deutsch/bayrisch, trug blaue Sportkleidung mit weißem, rundem oder ovalem Emblem an der linken Brustseite oder am Ärmel.

Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei Passau übernommen.

Unterstützt vom Hubschrauber und Personensuchhunden wurde nach dem bislang unbekannten Täter gefahndet. Ob dieser aus Perlesreut bzw. der näheren Umgebung ist, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Ob ihm am Marktplatz ein Fahrzeug zur Flucht zur Verfügung stand ist nicht bekannt.

Die Bevölkerung wird um sachdienliche Hinweise gebeten. Wer hat im Zusammenhang mit dem Überfall Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den Täter machen?

Sachbearbeitende Dienststelle ist die Kriminalpolizei Passau. 0851/9511-0.

