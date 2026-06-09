Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Peter Bohnhof: Fristlose Kündigung von Jobcenter-Mitarbeiter aus Bremen ist unverhältnismäßig

Erstellt durch  

Aktuell, Bremen, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland

Peter Bohnhof: Fristlose Kündigung von Jobcenter-Mitarbeiter aus Bremen ist unverhältnismäßigZur fristlosen Kündigung eines seit 20 Jahren beschäftigten Mitarbeiters im Jobcenter Bremen nach kritischen Aussagen in der ZDF-Doku „System Bürgergeld: Leben ohne Leistung“ teilt der stellvertretende arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Peter Bohnhof, mit:

„Die Kündigung ist unverhältnismäßig hart. Der Mitarbeiter hat auf bekannte Probleme hingewiesen und vor dem Missbrauch von Sozialleistungen gewarnt.

Öffentliche Kritik an der Ausgestaltung staatlicher Leistungen muss auch und gerade einem Jobcenter-Mitarbeiter möglich sein. Die fristlose Kündigung wirkt wie ein Exempel. Wer als Staatsbediensteter die Wahrheit über das Bürgergeld ausspricht, soll mundtot gemacht werden. Aber wenn es um die Verwendung von Steuergeldern geht, haben die Bürger ein Recht auf die Wahrheit aus erster Hand.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Bremen

Die AfD-Bundestagsfraktion hat eine Reihe von Vorschlägen für einen leistungsorientierten und gerechten Sozialstaat vorgelegt (BT-Drsn. 21/3605; 20/4051). Dadurch würden genau die Missstände abgestellt, die der Jobcenter-Mitarbeiter richtigerweise kritisiert hat.“

***
Text: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #09.06.2026 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Fristlose Kündigung von Jobcenter-Mitarbeiter aus Bremen #Missbrauch von Sozialleistungen #Nachrichten #News #Peter Bohnhof #Politik #System Bürgergeld Leben ohne Leistung #ZDF-Doku

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com