FW-HB: Brand Lagerhalle Kap-Horn-Straße Bremen – Großbrand in einem Lagerhallenkomplex

Brand Lagerhalle Kap-Horn-Straße Bremen, Bremen-Industriehäfen (ots) – Ein Brand in einem Lagerhallenkomplex in der Kap-Horn-Straße in Bremen-Industriehäfen forderte am Donnerstag, 26. September 2024, ein Großaufgebot der Feuerwehr Bremen. Über 100 Kräfte mit 40 Einsatzfahrzeugen kamen zum Einsatz. Der Brand verursachte starke Schäden im Obergeschoß des dreigeschossigen Hallenkomplexes und auch an der Dachkonstruktion.

Um 00:03 Uhr ging der erste Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Von den Einsatzsachbearbeiter:innen wurden daraufhin Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 5 alarmiert, die bei ihrem Eintreffen an der Einsatzstelle aufgrund der starken Rauchentwicklung sofort weitere Kräfte nachforderten. Daraufhin alarmierten die Mitarbeitenden der Leitstelle ein Großaufgebot mit Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen 1, 4, 7 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Grambkermoor, Bremen-Burgdamm, Bremen-Blockland, Bremen-Neustadt, Bremen-Schönebeck und Bremen-Lesumbrok zur Einsatzstelle.

Im Schadensobjekt sind aus bislang ungeklärter Ursache eingelagerte Waren, wie z.B. Holzpaletten und Shishakohle in Brand geraten. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache 5 leiteten Löschmaßnahmen unter Atemschutz im Innern des Gebäudes und über eine Drehleiter von außen ein. Diese Maßnahmen wurden mit dem Anrücken weiterer Kräfte verstärkt. Durch den Einsatz von drei C-Rohren im Inneren des Lagerhallenkomplexes und zwei Drehleitern für den Außenangriff mit sogenannten Wenderohren stellten die Einheiten sicher, dass der Brand nicht auf direkt angrenzende Gebäudeteile übergreifen konnte. Durch die umfassenden Maßnahmen bekamen sie den Brand gegen 03:45 Uhr unter Kontrolle.

Die personalintensiven Nachlöscharbeiten unter Atemschutz dauern aktuell noch an und werden sich voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden hinziehen.

Zur Ablösung der ersten Einsatzkräfte wurden gegen 05:00 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Blumenthal und Bremen-Lehesterdeich alarmiert. Des Weiteren war der Fernmeldedienst der Freiwilligen Feuerwehren und die Verpflegungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt in den Einsatz eingebunden.

Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt. Nach Abschluss der Brandbekämpfungsmaßnahmen wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu Brandursache aufnehmen. Angaben zur Schadenshöhe können leider nicht gemacht werden.