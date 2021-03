Pirmasens – Corona-Aktuell 20.03.2021: In Pirmasens liegt der Inzidenzwert weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt. Die hohe Zahl an Neuinfektionen wirkt sich auch auf Besuche in Seniorenstiften und Wohnheimen für Behinderte aus.

Die Neuregelung sieht vor, dass sich ab sofort ausnahmslos alle Besucher vor dem Betreten der jeweiligen Einrichtung einem Antigen-Schnelltest (PoC) unterziehen müssen, der vor Ort durchgeführt wird. Der Zutritt ist nur mit einem negativen Testergebnis erlaubt. Die Maßnahme dient dem Gesundheitsschutz besonders gefährdeter Menschen. Damit soll der Eintrag und eine Verbreitung des Coronavirus in die Häuser möglichst verhindert werden. Vulnerable Gruppen, dazu zählen insbesondere Hochbetagte, Behinderte und Personen mit Vorerkrankungen, haben ein signifikant erhöhtes Risiko schwerer, auch tödlicher Krankheitsverläufe, wenn sie sich mit Covid-19 infizieren.

Wie schon bisher gilt unverändert: Bewohner von Alten- und Pflegeheimen dürfen täglich bis zu zwei Besucher ohne zeitliche Begrenzung empfangen. In Einrichtung zur Eingliederungshilfe, dazu zählen etwa Wohnheime für Behinderte, dürfen Bewohner täglich höchstens einen Gast für maximal eine Stunde empfangen. Härte- und Sterbefälle sind hiervon ausgenommen. Auch das Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95) bleibt zwingend vorgeschrieben.

Die Änderung der Besuchsregeln ist gemäß § 8 Absatz 4 der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz notwendig, da die 7-Tages-Inzidenz in Pirmasens seit 11. März 2021 den kritischen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern überschritten hat und mit aktuell 99,4 deutlich über dem Landesdurchschnitt von 73,9 (Stand: 19. März) liegt.

Die Stadt Pirmasens ist angehalten, die bestehende Allgemeinverfügung anzupassen. Diese wurde mit den betreffenden Einrichtungen abgestimmt. Sie ist in der Nacht zum heutigen Samstag in Kraft getreten und gilt zunächst bis einschließlich 31. März 2021.

In Pirmasens sind seit Ausbruch der Pandemie bisher 50 Menschen durch bzw. mit dem Virus gestorben, darunter 33 Bewohner von Altenheimen und stationären Einrichtungen (Stand: 19. März)

Aktuelle Informationen der Stadtverwaltung Pirmasens zu den allgemeinen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sowie die aktuell gültigen Allgemeinverfügungen im Wortlaut finden Interessierte unter www.pirmasens.de/corona

