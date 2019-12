Pirmasens – Gersbach & Winzeln: Müllabfuhr verschiebt sich wegen Neujahrstag

Erstellt in

Pirmasens – Aufgrund des Feiertags an Neujahr, Mittwoch, 1. Januar 2020, verschiebt sich die Müllabfuhr in den Ortsbezirken Winzeln und Gersbach (Abfuhrbezirk E).

Einen Tag später als gewohnt werden die Restmüll- und Biotonnen am Donnerstag, 2. Januar 2020, geleert. Am Freitag, 3. Januar, erfolgt die Leerung der Papiertonnen. Zuletzt werden am Samstag, 4. Januar, noch die Gelben Säcke abgeholt.

Der städtische Abfallentsorgungsbetrieb macht darauf aufmerksam, dass die Abfallbehälter (Tonnen und Container) rechtzeitig, das heißt bis 6 Uhr, zur Leerung bereitzustellen sind.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen der Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung. Telefon: 06331/240824.

***

Stadt Pirmasens