Pirmasens – Landtagswahl: Die Corona-Pandemie sorgt für einen Ansturm auf die Briefwahl. Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl am 14. März 2021 haben bereits 7 500 Pirmasenser einen entsprechenden Antrag auf Zusendung der Unterlagen gestellt. Das entspricht 23,7 Prozent aller Wahlberechtigten. Ein neuer Rekord. Zum Vergleich: 2016, bei der letzten Landtagswahl, hatten sich insgesamt nur 18,4 Prozent der Pirmasenser dafür entschieden, ihre Kreuzchen per Brief abzugeben.

Der Kreiswahlleiter, Oberbürgermeister Markus Zwick, hatte in den vergangenen Wochen für die Briefwahl geworben. „Ich freue mich, dass bereits so viele Bürgerinnen und Bürger von der kontaktlosen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben“, so der Verwaltungschef. Er hofft, dass in den verbleibenden zwei Wochen noch zahlreiche weitere Menschen dem Beispiel folgen. Damit würden die Pirmasenser einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten und zudem noch Wartezeiten vermeiden. „Schützen Sie sich selbst, andere und die ehrenamtlichen Helfer in den Wahllokalen“, appelliert Markus Zwick. Trotz eines aktuell stabil-niedrigen Infektionsgeschehens gelte es weiterhin Kontakte auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschränken. Egal ob per Briefwahl oder im Wahllokal: „Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch“, appelliert OB Markus Zwick. In der Siebenhügelstadt sind knapp 30 600 Frauen und Männer zum Urnengang aufgerufen, darunter knapp 1 680 Erstwähler.

Wer sich für die Briefwahl entscheidet, muss dafür einen Antrag stellen. Dies ist entweder mit dem Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung möglich oder elektronisch über die Internetseite der Stadtverwaltung unter www.pirmasens.de/wahlen, per E-Mail wahlen@pirmasens.de .Alternativ besteht die Möglichkeit über den aufgedruckten QR-Code die Dokumente zu beantragen.

Im Briefwahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz können die Wahlunterlagen persönlich abgeholt oder direkt vor Ort die beiden Stimmen abgeben werden. Aufgrund der geltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bittet die Stadtverwaltung darum, auf Besuche im Wahlamt möglichst zu verzichten und die kontaktlose Form der Briefwahl zu nutzen.

Aufgrund der notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ist der Publikumsverkehr im Rathaus – wie auch in allen weiteren Dienstgebäude der Stadtverwaltung – bis auf Weiteres eingeschränkt. Stimmberechtigte können aus pandemiegründen nur einzeln eingelassen werden. Dadurch kann es zu Wartezeiten kommen. Beim Besuch des Briefwahlbüros ist das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2/KN95-Maske) zwingend notwendig, es wird darum gebeten einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Der barrierefreie Zugang zum Wahlbüro ist über den Hintereingang möglich. Der Einlass erfolgt einzeln oder mit maximal einer Begleitperson nach kurzer telefonischer Kontaktaufnahme unter 06331/842542.

Auf einen Blick: Das Wahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz befindet sich im ersten Obergeschoss, Zimmer 1.21/1.23. Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 9 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Am Freitag, 12. März, ist das Wahlbüro bis 18 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Briefwahlbüros sind für Rückfragen unter der Telefonnummer 06331/842539 erreichbar. Weitere Informationen rund um die Wahlen können über www.pirmasens.de/wahlen abgerufen werden.

Stadt Pirmasens