Pirmasens – Lichterglanz und Glühweinduft: Magische Adventszeit in Pirmasens

Pirmasens – Pirmasens entfaltet in der stillen Jahreszeit einen ganz besonderen Charme. Am Freitag, 26. November 2021, öffnet der stimmungsvolle Belznickelmarkt auf dem Unteren Schloßplatz seine Pforten. Am ersten Adventswochenende bildet der Kreativmarkt im Alten Rathaus sowie der verkaufsoffene Sonntag einen zusätzlichen Anziehungspunkt.

Im Herzen der Pirmasenser Fußgängerzone erfreut die kleine Holzbudenstadt des Belznickelmarktes die Seele und wärmt das Herz. Der idyllische Schloßplatz lädt zum Verweilen ein – während der Mittagspausen, beim Weihnachtseinkauf oder beim Sonntagspaziergang. Zu Füßen des funkelnden Tannenbaums liegt der Duft von würzigem Glühwein, Rostigen Rittern und gerösteten Maroni in der Luft. Für kleine kulinarische Gaumenfreuden ist ebenfalls gesorgt, sei es mit herzhaften Grillspezialitäten, Omas Dampfnudeln oder knusprigen Reibekuchen. Zwischen Lebkuchen, frisch gebrannten Mandeln, und Crêpes können kleine wie große Schleckermäulchen wählen.

Das musikalische Rahmenprogramm ist ein wesentliches Element des Pirmasenser Belznickelmarktes. Jeweils freitags und samstags stimmen verschiedene Musiker und Bands die Besucherinnen und Besucher auf die schönste Zeit des Jahres ein. Die Bandbreite reicht von weihnachtlichen Rockballaden über Swing und Pop bis hin zu stimmungsvoller Blasmusik. In Zusammenarbeit mit den Kirchen findet an allen vier Sonntagen jeweils ab 11.30 Uhr eine Adventsandacht statt. Die beiden Dekane Johannes Pioth und Ralph Krieger legen zusammen mit Pastorin Christina Henzler ihre Gedanken zum Advent dar und laden zum Innehalten ein. Die Andachten werden musikalisch begleitet, Besucher erhalten ein kleines Andenken.

Gerade für Familien ist ein Bummel über den Belznickelmarkt ein ganz besonderes Erlebnis. Eine beschauliche Fahrt im Karussell und der kleine Stier Pilou lassen Kinderaugen strahlen. Das sympathische Maskottchen grüßt aus den 24 Türchen des ganz besonderen Adventskalenders, in den sich das Alte Rathaus verwandelt. Für Ahs und Ohs sorgt ein kleiner fliegender Weihnachtsmann, der über den Köpfen der staunenden Zuschauer kleine Geschenkepäckchen transportiert – ganz dem Zeitgeist entsprechend – mit dem Fahrrad.

Die Öffnungszeiten des Belznickelmarktes sind täglich von 11 bis 22 Uhr. Pandemiebedingt findet die Veranstaltung in veränderter und an die dann aktuelle Corona-Lage angepasster Form statt. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 28. November laden die Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Kaufen in die Geschäfte und Boutiquen ein.

Mit zahlreichen Aktionen, getragen vom Marketing-Verein und dem Einzelhandel, wird Pirmasens dem Ruf als serviceorientierte Einkaufsstadt gerecht – und das nicht nur zur Vorweihnachtszeit. Neu ist die Rubbellos-Aktion. Die verehrte Kundschaft hat die Chance eines von insgesamt 35 Weihnachtspäckchen zu gewinnen. Diese sind gefüllt mit Glühwein samt Tasse, Stollen, Tee, Handwärmer und einem „Keep-Local“-Gutschein im Wert von zehn Euro.

Belznickelmarkt 2021 – Auszüge aus dem Programm:

Freitag, 26. November 2021

17.30 Uhr: Eröffnung durch Beigeordneten Denis Clauer

18 bis 22 Uhr: Klaus Reiter: „Kris Ballads“

Samstag, 27. November 2021

11 bis 13.30 Uhr: „Just 4 Sax’es“

11 bis 18 Uhr: Weihnachts-Kreativmarkt im Alten Rathaus, Landgrafensaal

Sonntag, 28. November 2021

11 Uhr: Kettensägen-Künstler Sigurd Bratzel schnitzt das Christkind aus Holz

11.30 Uhr: Adventsandacht mit Dekan Johannes Pioth

13 bis 18 Uhr: Die Märchenlampe präsentiert zauberhafte Live-Hörspiele für Kinder

16 bis 20.00 Uhr: Weihnachtliche Musik mit DJ Freddy

Freitag, 3. Dezember 2021

18 bis 22 Uhr: „Voice 2 Voice“

Samstag, 4. Dezember 2021

18 bis 22 Uhr: Rico Aston

Sonntag, 5. Dezember 2021

11.30 Uhr: Adventsandacht mit Pastorin Christina Henzler

Montag, 6. Dezember 2021

16 bis 17 Uhr: Der Heilige Nikolaus kommt und verteilt Schokolade an die Kinder

Freitag, 10. Dezember 2021

17.30 bis 17.45 Uhr: Auftritt der Kindertagesstätte Maria-Theresien-Straße

18 bis 22 Uhr: Nikolausdisco mi DJ Freddy

Samstag, 11. Dezember 2021

18 bis 22 Uhr: „3 Of Us“

Sonntag, 12. Dezember 2021

11.30 Uhr: Adventsandacht mit Dekan Ralph Krieger

Donnerstag, 16. Dezember 2021

16 bis 17.30 Uhr: Bandklassen der Landgraf-Ludwig-Realschule plus

Freitag, 17. Dezember 2021

18 bis 22 Uhr: X-Mas-Special mit Michael Bixler

Samstag, 18. Dezember 2021

14 bis 16.30 Uhr: Leon König (Saxophon) und Simon Germann (Klavier)

19 bis 22 Uhr: Martina Extra (Martin Müller und Tina Skolik)

Sonntag, 19. Dezember 2021

11.30 Uhr: Adventsandacht mit Pastorin Christina Henzler

Der Eintritt zu sämtlichen Konzerten ist frei. Änderungen vorbehalten.

