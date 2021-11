Kaiserslautern – Glockestubb: Kostenlose Impfaktion am 23. November von 9 bis 13 Uhr

20-Jahr-Feier wird ins nächste Jahr verschoben.

Kaiserslautern – Impfwillige aufgepasst: Die Glockestubb in der Pariser Straße 23 hat am 23. November von 9 bis 13 Uhr ein mobiles Impf-Team vor Ort und bietet in der Zeit Corona-Schutzimpfungen ohne Voranmeldung an.

Die Impfaktion war ursprünglich im Rahmen der Feierlichkeit anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Einrichtung geplant. „Wir haben uns aufgrund der aktuellen Lage entschieden, die Feier im nächsten Sommer nachzuholen. Wir müssen aktuell alle Vorsicht walten lassen, um mögliche Ansteckungsgefahren – gerade in geschlossenen Räumen – zu unterbinden“, betont Beigeordneter Peter Kiefer.

Die Glockestubb, die seit 2015 in Kooperation mit dem St. Christophorus-Heim der Caritas geführt wird, bietet Wohnungslosen sowie Menschen in prekären Wohnsituationen kostenlos ein Frühstück und ein Mittag an. Geimpfte oder Genesene dürfen sich in der Tagesbegegnungsstätte aufhalten, Ungeimpfte erhalten das Essen über die Fensterausgabe.

Öffnungszeiten der Glockestubb

Montag bis donnerstags von 6:30 bis 14:30 Uhr

Freitag von 6:30 bis 12:30 Uhr

____________________________________________

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Büro des Oberbürgermeisters

– Pressestelle –

Willy-Brandt-Platz 1

67657 Kaiserslautern