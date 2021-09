Pirmasens – Umwelt und Natur: „Licht aus! Für wenigstens eine dunkle Nacht pro Jahr“

Pirmasens beteiligt sich an „Earth Night“.

Pirmasens – Im Gegensatz zur bereits etablierten Earth Hour – bei der jeden März symbolisch für 60 Minuten das Licht weltweit an vielen Gebäuden ausgeschaltet wird – soll bei der immer am September-Neumond stattfindenden Earth Night ab 22:00 Uhr für eine ganze Nacht das Licht reduziert werden, also bis zur Morgendämmerung gegen 06:30 Uhr am kommenden Tag. Die Aktion richtet sich gegen Lichtverschmutzung und deren negative Folgen für Lebewesen.

In diesem Jahr unterstützen die Stadt Pirmasens und die Stadtwerke Pirmasens erstmalig das Ansinnen der ehrenamtlichen Initiative „Paten der Nacht“, die bislang in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv ist und von zahlreichen Naturschutzorganisationen unterstützt wird, die weltweit zunehmende Lichtverschmutzung stärker in den Fokus zu rücken.

Um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen, bleiben deshalb am morgigen Dienstag, 7. September 2021, ab 22 Uhr, für den Rest der Nacht die Wassertürme Fehrbach und Sommerwald, sowie das Forum Alte Post dunkel.

Mit ihrem Appell „Licht aus! Für wenigstens eine dunkle Nacht im Jahr“ setzen sich die Initiatoren durch Aufklärungsarbeit für die Eindämmung der Lichtverschmutzung ein. Darüber hinaus soll mit der Aktion Earth Night das Erleben einer natürlich dunklen Nacht mitsamt dem Sternenhimmel ermöglicht werden. Ein Naturerlebnis, das mit dem Einzug des elektrischen Lichtes vor rund 150 Jahren kaum mehr erlebbar ist.

Tipps für optimales Außenlicht und weitere Informationen zur Earth Night gibt es unter www.earth-night.info.

***

Stadt Pirmasens