Kaiserslautern – VOLL DANEBEN: Erst Teller, dann Döner geworfen

Kaiserslautern – Weil ein Geldautomat ihre EC-Karte einzog, hat eine Frau am frühen Sonntagmorgen in einem Lokal in der Innenstadt angefangen zu randalieren.

Die 25-Jährige wollte gegen 5.45 Uhr in dem Lokal in der Marktstraße an einem Automaten Geld abheben, das Gerät spuckte jedoch weder Bargeld noch die EC-Karte aus. Darauf geriet die Frau derart in Rage, dass sie Teller des Lokals zu Boden warf und diese zerbrachen.

Der Lokalbetreiber verständigte daraufhin die Polizei und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die alkoholisierte Täterin lehnte einen Atemtest ab. Ihre Personalien wurden notiert und die Maßnahmen für das weitere Verfahren in die Wege geleitet.

Kurz nachdem die Streife wieder abgerückt war, meldete sich der Lokalbetreiber erneut und teilte mit, dass die Frau schon wieder aufgetaucht war und diesmal einen Döner in den Verkaufsraum geworfen hatte. Die Polizeibeamten kehrten um und schauten erneut vor Ort nach dem Rechten.

Außer der Verschmutzung auf dem Boden konnte jedoch keine Beschädigung oder sonstiges strafrechtlich relevantes Handeln festgestellt werden. |cri

Polizeipräsidium Westpfalz