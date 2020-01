Pirmasens – Volkshochschule: Einstufungstest für Sprachkurse am 22. Januar

Erstellt in

Pirmasens – Volkshochschule: In der letzten Januarwoche beginnen die Sprachkurse der Pirmasenser Volkshochschule (VHS). Interessierte können dabei folgende Sprachen erlernen: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Russisch und Deutsch als Fremdsprache sowie Deutsch als Gebärdensprache.

Das Angebot erstreckt sich über verschiedene Stufen: Vom Anfängerkurs über den Fortgeschrittenenkurs bis hin zum Vorbereitungskurs auf die Zertifikatsprüfung.

Für alle diejenigen, die nicht wissen, welchen Sprachkurs sie besuchen sollen, bietet die VHS am Mittwoch, 22. Januar 2020, einen kostenlosen Sprachtest in Englisch und Französisch an.

Die Interessierten beantworten dabei Fragen zu Grammatik und Wortschatz und erfahren anschließend, welcher Sprachkurs für sie geeignet ist. Der Sprachtest kann nach freier Zeiteinteilung zwischen 16 und 18 Uhr in der VHS, 2. Obergeschoss, Raum 5/6, abgelegt werden.

Auskunft und Anmeldung im Sekretariat der Volkshochschule Pirmasens, Hans-Sachs-Straße, 2. Telefon: 06331/213647, E-Mail: volkshochschule@pirmasens.de.