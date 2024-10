POL-HH: Versuchtes Tötungsdelikt Hanhoopsfeld Hamburg – Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Wilstorf

Posted in

Versuchtes Tötungsdelikt Hanhoopsfeld Hamburg (ots) – Tatzeit: 09.10.2024, 00:40 Uhr | Tatort: Hamburg-Wilstorf, Hanhoopsfeld: Vergangene Nacht kam es im Stadtteil Wilstorf zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 32-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen parkte der 32-Jährige seinen Pkw in der Straße Hanhoopsfeld und sah hierbei eine männliche Person auf dem rechten Gehweg, welche mit einer Schusswaffe in seine Richtung zielte. Während der Geschädigte abgeduckt aus dem Fahrzeug ausstieg, gab der Unbekannte mehrere Schüsse ab und flüchtete anschließend durch eine Wohnanlage in Richtung Winsener Straße.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten leiteten umgehend mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber Fahndungsmaßnahmen ein, welche nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten.

Der Gesuchte wurde lediglich als männlich beschrieben, weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Durch die Schussabgabe wurde der 32-Jährige nicht verletzt, das Auto wurde durch Einschüsse beschädigt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche noch am Abend von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft übernommen wurden und andauern.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Text: Patrick Schlüse – Polizei Hamburg