POL-IGB: Brand Albert-Weisgerber-Allee St. Ingbert – Hochhaus in Flammen

Brand Albert-Weisgerber-Allee St. Ingbert (ots) – Am 19.09.2024 gegen 11:44 Uhr werden die Rettungskräfte über eine starke Rauchentwicklung im Hochhaus „Pulvermühle“ in der Albert-Weisgerber-Allee in St. Ingbert benachrichtigt.

Hier handelt es sich um ein 11-stöckiges Mehrparteienhaus mit insgesamt knapp 150 Bewohnern.

Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr konnten die Brandörtlichkeit relativ schnell im 8 Stock verorten.

Das Wohnhaus wurde im Anschluss durch starke Kräfte der Polizei und der Feuerwehr komplett geräumt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bei dem Brandgeschehen entstand kein Personenschaden.

Mehrere Wohnung in dem genannten Anwesen sind aktuell nicht bewohnbar.