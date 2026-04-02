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POL-WL: Anwohner findet totes Baby in Mülltonne in der Straße Heidbrache in Vahrendorf/ Rosengarten

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POL-WL: Anwohner findet totes Baby in Mülltonne in der Straße Heidbrache in Vahrendorf/ RosengartenVahrendorf, 01.04.2026 (ots) – Heute gegen 19:30 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei der Fund einer Babyleiche in der Straße Heidbrache in Vahrendorf/ Rosengarten mitgeteilt.

Ein Anwohner hatte in einer Restmülltonne einen Fötus gefunden und darauf den Rettungsdienst verständigt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Das genaue Alter des Fötus und ob dieser lebensfähig gewesen ist, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Es gibt mittlerweile Hinweise auf die mögliche Kindsmutter. Die Ermittlungen dazu stehen jedoch erst am Anfang und es können daher aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen dazu bekanntgegeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Es wird vor Ort eine intensive Spurensuche durchgeführt. Der Fötus wird am Donnerstag rechtsmedizinisch untersucht.

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UPDATE: Mutter konnte ermittelt werden

Am gestrigen Abend konnte die 24jährige Mutter des Fötus ermittelt werden. Sie stammt aus Reinbek SH. Die Mutter wurde aufgrund ihrer körperlichen Verfassung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund dauern derzeit noch an. Ob eine rechtsmedizinische Untersuchung stattfindet wird heute von der STA Stade entschieden.

***
Text: Polizeiinspektion Harburg

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