Trauer bei TIERART: Löwe Erion ist gestorben – Hamburg, 31. März 2026 – Die Mitarbeiter:innen der TIERART Wildtierstation von VIER PFOTEN trauern um Löwe Erion, der am Wochenende verstorben ist. Der dreijährige Löwe lebte seit seiner Rettung im Dezember 2025 in der rheinland-pfälzischen Wildtierstation, nachdem er aus illegaler Privathaltung in Nordalbanien beschlagnahmt worden war.
Im Rahmen einer umfangreichen veterinärmedizinischen Routineversorgung mehrerer Tierarten – darunter Großkatzen, Silberfüchse, ein Marderhund und ein Schaf – sollte auch Erion untersucht werden. Alle anderen Behandlungen verliefen ohne Komplikationen. Während der Narkoseeinleitung kam es bei Erion jedoch zu einem plötzlichen, unerwarteten Zusammenbruch seiner Atem- und Herzfunktion, dem er trotz sofortiger tierärztlicher Versorgung erlag.
„Wir sind zutiefst betroffen vom Verlust von Löwe Erion. Die Einleitung der Narkose verlief zunächst völlig unauffällig und nach Standardprotokoll. Kurz darauf kam es jedoch unerwartet zu einem schnellen Abfall seiner Vitalfunktionen. Trotz des unmittelbaren und intensiven Einsatzes unseres sechsköpfigen spezialisierten Tierärzteteams konnten wir ihn leider nicht mehr stabilisieren – alle Notfallmaßnahmen blieben ohne Erfolg.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die genaue Ursache noch unklar. Da die Narkoseeinleitung ohne erkennbare Komplikationen verlief, müssen wir von einer bisher unentdeckten Vorerkrankung ausgehen. Erste Untersuchungen vor Ort lieferten Hinweise auf Veränderungen im Bereich des Schädels, der Halswirbelsäule sowie beider Nieren. Eine umfassende pathologische Untersuchung wird nun weitere Klarheit bringen“, sagt Eva Lindenschmidt, Diplom-Biologin und Wildtierexpertin bei VIER PFOTEN.
Erion hatte eine besonders belastende Vorgeschichte. Als Jungtier wurde er in Nordalbanien illegal in Privathaltung gehalten und nach einer behördlichen Beschlagnahmung von VIER PFOTEN gerettet. Gemeinsam mit der Braunbärin Flora trat er im Dezember 2025 eine mehr als 2.000 Kilometer lange Rettungsreise an – Erion zur TIERART Wildtierstation in Maßweiler und Flora in den BÄRENWALD Müritz. Seit seiner Ankunft zeigte der junge Löwe eindrücklich, wie viel Ruhe, Geduld und fachkundige Betreuung bewirken können. Sein Verlust trifft das gesamte Team tief.
„Erion war ein außergewöhnlicher junger Löwe, der trotz seiner schweren Vergangenheit begonnen hatte, Vertrauen zu fassen und in seinem neuen, artgemäßen Zuhause sichtbar aufzublühen. Sein freundliches Wesen und seine ruhige, zutrauliche Art haben unser gesamtes Team tief berührt. Wir sind unendlich dankbar, dass wir ihn auf seinem Weg in ein besseres Leben ein Stück begleiten durften – auch wenn diese gemeinsame Zeit viel zu kurz war. Erion wird uns mit seiner einzigartigen Persönlichkeit in liebevoller Erinnerung bleiben“, so Eva Lindenschmidt.
VIER PFOTEN und die TIERART Wildtierstation verabschieden sich mit großer Dankbarkeit von Erion.
TIERART Wildtierstation
Die TIERART Wildtierstation beherbergt zahlreiche heimische Wildtiere wie Füchse, Dachse, Wildkatzen, Waschbären, Hasen oder Igel. Viele Tiere werden, nachdem sie medizinisch versorgt wurden und wieder genesen sind, zurück in die Wildnis entlassen. Tiere, die nicht wieder in die freie Natur ausgewildert werden können, finden hier ein dauerhaftes, artgemäßes Zuhause.
Die TIERART Wildtierstation von VIER PFOTEN gibt auch Großkatzen, die unter mangelhaften Bedingungen in Zoos, Zirkussen oder in privater Gefangenschaft gehalten wurden, eine neue, artgemäße Heimat. Im Jahr 2021 eröffnete auf dem Gelände der Wildtierstation die deutschlandweit erste Auffangstation für Luchswaisen. Hier werden verletzte oder verwaiste Luchse aufgenommen, gepflegt und anschließend ausgewildert.
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Text: VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz