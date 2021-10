Reisemagazin – Urlaub mit der großen Gruppe – das müssen Sie beachten

Wie wäre es mit einem Ferienhaus? !

Reisemagazin – Urlaub mit der Familie ist eine schöne Sache, doch was, wenn Sie mit der Großfamilie oder mit einer Gruppen von Freunden verreisen möchten? Ist das überhaupt bezahlbar und worauf kommt es an, dass die große Tour nicht zu einem Reinfall wird? Hier erfahren Sie alles, was Sie über den großen Urlaub wissen müssen.

Die passende Unterkunft

Wenn acht Menschen oder mehr miteinander verreisen, herrscht ziemlich Tumult und das Budget wird ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Wer soll denn vier bis acht oder mehr Hotelzimmer zahlen können, wenn schon allein eine einzige Übernachtung manchmal im dreistelligen Bereich liegt? Lautet die Alternative wirklich, mit drei oder vier Personen in einem Zimmer zu schlafen? Da ist Streit vorprogrammiert, denn egal wie nahe man sich steht, mit vielen Personen zusammen auf engstem Raum, kann es schnell mal krachen.

Hier eignen sich Ferienhäuser für 8 Personen oder mehr, denn sie ermöglichen nicht nur Geld zu sparen, sondern weitläufigen Platz, so dass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann. So lieb sie ihre besten Freunde, die Tante oder den Onkel haben, das Schlafzimmer möchten Sie sich nicht teilen?

Vollkommen nachvollziehbar, daher sollten Sie bei einer Gruppenreise immer auf eine Ferienwohnung bzw. ein Ferienhaus setzen. Hier nutzen Sie zwar den Wohnraum, das Badezimmer und die Küche gemeinsam, können sich aber allein in ein Schlafzimmer zurückziehen. Die meisten Ferienhäuser verfügen über mehrere Schlafzimmer und zusätzliche Räume, in denen die Kinder untergebracht werden können.

Gemeinsamer Wagen oder getrennte Autos?

Der Mietwagen ist im Urlaub ein beliebter Begleiter, denn der bringt sie auch vor Ort von A nach B. Doch brauchen sie wirklich jeder ein eigenes Auto oder ist es ausreichend, wenn Sie als große Gruppe gemeinsam ein Auto mieten? Das kommt darauf an! Wenn unterschiedliche Interessen bestehen und einige Menschen lieber einen Ausflug machen möchten, während die anderen am Strand sind, eignen sich zwei Autos ganz hervorragend.

Anders sieht es aus, wenn die Gruppe ohnehin geschlossen unterwegs ist. In diesem Fall können Sie darauf setzen, dass der gemeinsame Wagen Sie ans Ziel bringt. Erkundigen Sie sich vorab nach Autovermietungen, die auch große Fahrzeuge für Sie bereithalten. So können Sie Geld sparen und dennoch die volle Mobilität nutzen.

Geld Sparen im Urlaub

Das gemeinsame Verreisen macht Freude und spart bares Geld. Sie können beispielsweise viele Gegenstände gemeinsam nutzen. Kauft einer Sonnencreme, um einen Sonnenbrand oder eine Sonnenallergie zu vermeiden, kann die von allen Personen genutzt werden. Wird der Kühlschrank in der Ferienwohnung aufgefüllt, können alle Bewohner davon profitieren.

Außerdem zahlen Sie beim Auszug nur einmal für die Reinigung und nicht jeder für sich getrennt. Sie können sich alle anfallenden Kosten teilen und profitieren damit doppelt. Nicht nur, dass Sie Ihre Lieben in unmittelbarer Nähe um sich haben, sondern auch, dass Sie kein unnötiges Geld ausgeben.

Übrigens wird auch die Anreise gemeinsam zu einem sehr viel vergnüglicheren Erlebnis. Ob im Flugzeug oder gemeinsam mit Bahn oder Auto. Mit einer Gruppe ist immer jemand da, der die Kinder bespaßt, so dass der andere Schlafen kann.

Mittelrhein-Tageblatt – Reiseredaktion