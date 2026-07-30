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Ricarda Lang beim Hamburger CSD 2026 am 01. August

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Ricarda Lang beim Hamburger CSD 2026 am 01. AugustHamburgs GRÜNE bei CSD-Demo 2026: Jetzt erst rechtHaltung zeigen für eine Zukunft ohne Angst!

Auch in diesem Jahr beteiligen sich die GRÜNEN Hamburg mit einem eigenen Wagen an der großen Demonstration zum CSD (Christopher Street Day). Die Demo am Samstag, 01. August, mit dem Motto „Solidarisch queer. Haltung zeigen – für eine Zukunft ohne Angst!“ bildet den Höhepunkt der Hamburger Pride Week. Nach dem islamistischen Anschlag auf den Berliner CSD am letzten Wochenende steht der CSD in Hamburg in besonderer Weise für Zusammenhalt, Freiheit und den entschlossenen Einsatz für queere Menschen. Neben der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank und der Landesvorsitzenden Selina Storm wird unter anderem auch Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang an der Demonstration auf dem Grünen Wagen teilnehmen.

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Dazu Ricarda Lang, Bundestagsabgeordnete: „Gerade nach dem furchtbaren islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin ist es so wichtig, dass wir zeigen: wir werden die Angst nicht gewinnen lassen – niemals. Wir bleiben sichtbar, wir feiern die Liebe und wir lassen uns nicht vereinzeln, sondern wir stehen zusammen.“

Dazu Selina Storm, Landesvorsitzende der GRÜNEN Hamburg: „Der Anschlag auf den Berliner CSD hat uns tief erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die Angst vor queerfeindlicher Gewalt haben. Wir lassen uns von dieser entsetzlichen Tat nicht einschüchtern. Wer Menschen auf einem CSD angreift, greift queeres Leben, Freiheit und die Grundwerte unserer Demokratie an. Umso wichtiger ist es jetzt, Haltung zu zeigen und gemeinsam auf die Straße zu gehen. Der CSD ist mehr als ein Fest – er ist eine Demonstration für gleiche Rechte und ein sichtbares Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung. Wir stehen fest an der Seite queerer Menschen. Gemeinsam zeigen wir am Samstag: Unser Zusammenhalt ist stärker als jeder Versuch, Angst zu verbreiten.“

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Text: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesverband Hamburg

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