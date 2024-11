Tag der Sesamstraße am 10. November 2024: New York feiert den Sesame Street Day

Tag der Sesamstraße – Am heutigen 10. November 2024 begeht New York City den jährlichen Sesame Street Day, der an die Premiere der ikonischen Kindersendung „Sesame Street“ am 10. November 1969 erinnert. Seit ihrer Einführung hat die Sendung Generationen von Kindern weltweit mit Bildungsinhalten und Unterhaltung geprägt.

Historischer Hintergrund

„Sesame Street“ wurde von Joan Ganz Cooney und Lloyd Morrisett ins Leben gerufen und veränderte die Landschaft der Kinderunterhaltung nachhaltig. Die Kombination aus Live-Action, Puppenspiel und Animation setzte neue Maßstäbe in der Bildungsfernsehlandschaft. Die Serie wurde in über 120 Ländern ausgestrahlt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Emmy Awards.

Aktuelle Entwicklungen

Anlässlich des heutigen Jubiläums startet die 54. Staffel von „Sesame Street“ am 9. November 2024 auf dem Streaming-Dienst Max. Die neue Staffel legt den Fokus auf Themen wie Selbstbewusstsein und Zugehörigkeit und präsentiert prominente Gäste wie Quinta Brunson, Brandi Carlile und Ariana DeBose.

Feierlichkeiten in New York City

In New York City, dem Geburtsort der Serie, sind verschiedene Veranstaltungen geplant, um den Sesame Street Day zu feiern. Öffentliche Bibliotheken bieten Sonderprogramme an, und es finden thematische Paraden statt, die die kulturelle Bedeutung der Sendung würdigen. Zudem wird die Straße, die als Inspiration für die fiktive „Sesame Street“ diente, mit speziellen Aktivitäten belebt.

Bedeutung für die Stadt

Die enge Verbindung zwischen „Sesame Street“ und New York City wurde bereits 2019 durch die Umbenennung eines Straßenabschnitts in „Sesame Street“ gewürdigt. Bürgermeister Bill de Blasio betonte damals die Bedeutung der Sendung für die Stadt und ihre Rolle bei der Förderung von Bildung und Vielfalt.

Ausblick

Der Sesame Street Day erinnert nicht nur an die historische Bedeutung der Sendung, sondern unterstreicht auch ihre anhaltende Relevanz in der heutigen Gesellschaft. Mit neuen Episoden und fortlaufenden Bildungsinitiativen bleibt „Sesame Street“ ein fester Bestandteil der kulturellen Landschaft New Yorks und der Welt (hk).