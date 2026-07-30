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Mannheim: Freibad Sandhofen verlängert Öffnungszeiten

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Mannheim: Freibad Sandhofen verlängert Öffnungszeiten – Ferienzeit ist Badezeit. Und da der Sommer sich weiter von seiner besten Seite zeigt, verlängert die Verwaltung im Freibad Sandhofen die aktuellen Öffnungszeiten. Das Freibad hatte aufgrund Personalmangels zum Start der Freibadsaison die Öffnungszeiten zuvor reduzieren müssen und im Bad auf Einschichtbetrieb umgestellt.

Ab dem 01. August öffnet das Freibad nun montags von 13-19 Uhr und Dienstag bis Sonntag jeweils von 10-19 Uhr bis zum Ende der Saison und bietet damit wieder für alle Besucher in den Sommerferien längere Öffnungszeiten an.

„Wir mussten alles geben, um genügend Personal für die Erweiterung der Öffnungszeiten zu finden. In den Schulferien können nun alle in Sandhofen deutlich länger ins Freibad. Ich hoffe, dass dieses Angebot umfassend genutzt wird“, so Oberbürgermeister Christian Specht.

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Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer erklärt: „Wir sind froh, dass wir das Bäderteam kurzfristig erweitern konnten, um auch in Sandhofen die gewohnte Badezeit in den Sommerferien anbieten zu können. Die Herausforderung bleibt, Jahr für Jahr ausreichend Personal zu finden, um die Sicherheit in unseren Bädern zu ermöglichen.“

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Text: Stadt Mannheim

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