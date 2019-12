Rutesheim – Gaststätte in der Straße „Am Freizeitpark“ wegen Brandgeruch geräumt

Rutesheim (BW) – Am Donnerstag wurde gegen 15:55 Uhr eine Gaststätte in Rutesheim in der Straße „Am Freizeitpark“ geräumt, weil umsichtige Mitarbeiter einen Brandgeruch in der Küche wahrgenommen hatten.

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte als Ursache ein Handtuch festgestellt werden, welches auf einem Grill lag und dann zu schmoren begann. Zuvor wurden die etwa 20 bis 25 Gäste durch die Mitarbeiter nach draußen gebeten. Es entstand kein Sachschaden und die Gaststätte wurde durch die Feuerwehr gelüftet.

Die Freiwillige Feuerwehr Rutesheim war mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

Polizeipräsidium Ludwigsburg