Mandelbachtal – Tageswohnungseinbruch in der Straße im Witzgarten – Gibt es Zeugen?

Mandelbachtal (SL) – Am 26.12.2019, zwischen 11:30 Uhr und 19:45 Uhr, ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in der Straße im Witzgarten in Mandelbachtal Bliesmengen-Bolchen.

Der oder die bislang unbekannten Täter begaben sich durch ein ge- aber verschlossenes Gartentor auf die Gebäuderückseite des Einfamilienhauses und hebelten dort gewaltsam eine Terrassentür auf.

Anschließend durchsuchten der oder die Täter das gesamte Anwesen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Im Anschluss verließen der oder die Täter das Anwesen auf dem Einstiegsweg. Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

Polizeiinspektion Homburg