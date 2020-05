Erstellt in

Saalfeld (TH) – Zeugen teilten der Polizei am Samstag mit, dass beim Abriss einer Gartenhütte in der Nähe von Saalfeld Bauschutt, wie z. B. Betonplatten, Asbestplatten, Bauschutt mit einem Radlader nur 50 m entfernt an einem Hang entsorgt werden.

Gegen die beiden 40- und 16-jährigen Männer wurde Anzeige erstattet und sie wurden angewiesen den Müll zeitnah zu entfernen.

Landespolizeiinspektion Saalfeld