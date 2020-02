Saarbrücken – Erlebnisnachmittag im Zoo am Fastnachtsdienstag

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Der Saarbrücker Zoo veranstaltet am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr einen Erlebnisnachmittag unter dem Motto „Zoo was Tolles“.

Kinder, die den Zoo im Tierkostüm besuchen, haben freien Eintritt. Gleich um 14 Uhr können sie dann auch an der Kostümprämierung am Forscherhaus teilnehmen. Die Gewinner erhalten wertvolle Preise.

Am Forscherhaus findet außerdem eine Tierolympiade statt. In unterschiedlichen Altersgruppen können sich die Kinder darin versuchen, die Tiere in ihren Spezialdisziplinen zu übertreffen. Zum Beispiel stehen Schlafen auf einem Bein wie die Flamingos oder Weitspringen wie die Kängurus auf dem Programm. Auch ein Geparden-Rennen und Weitspucken auf Lama-Art gehören zum Wettbewerb.

Weitere Termine finden Interessierte auch im Internet unter www.zoo.saarbruecken.de.

Stadt Saarbrücken