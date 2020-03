Saarbrücken – Verkehr / Stadtentwicklung: ZKE saniert ab Mittwoch Kanal in der Hohenzollernstraße

Saarbrücken (SL) – Verkehr / Stadtentwicklung: Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) saniert ab Mittwoch, 11. März, den Regenwasserkanal in der Hohenzollernstraße in Alt-Saarbrücken. Die Bauarbeiten finden im Abschnitt zwischen der Alvenslebenstraße und der Malstatter Straße statt.

Dafür gilt während der Arbeiten in der Hohenzollernstraße eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Stadtmitte. Die Einfahrt ist dann über die Malstatter Straße möglich. Der aus Richtung Stadtmitte kommende Verkehr wird über die Goebenstraße in die Hohenzollernstraße umgeleitet. Die Zufahrt in die Alvenslebenstraße aus der Hohenzollernstraße wird gesperrt und erfolgt ebenfalls über die Goebenstraße.

Die Zufahrt für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge ist jederzeit gewährleistet. Anlieger können die Anwesen weiterhin anfahren. Fußgänger können den Gehweg in beide Richtungen ungehindert nutzen.

Die Kanalbauarbeiten kosten rund 160.000 Euro und dauern voraussichtlich bis Anfang April.

