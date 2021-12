Sachsen – Corona-Aktuell 22.12.2021: Sachsen impft auch während der Feiertage

Sachsen – Corona-Aktuell 22.12.2021: Trotz der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage werden die Coronaschutz-Impfungen in Sachsen weiter vorangetrieben. Gemäß der Empfehlungen des Expertenrates der Bundesregierung gibt es auch an den Feiertagen und während der Ferien Impfmöglichkeiten in Sachsen.

Gesundheitsministerin Petra Köpping: »In Sachsen gibt es selbst an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr kontinuierlich Impfangebote, das ist mir ganz besonders wichtig. Angesichts der aufkommenden Omikron-Variante ist das Impfen und besonders das Boostern unverzichtbar. Ich danke dem DRK und der Kassenärztlichen Vereinigung sowie allen anderen Partnern, dass sie diese Angebote ermöglichen.

Mein herzlicher Dank geht auch an das Personal, dass trotz Feiertag flexibel im Einsatz ist und sich für die Gesundheit der Menschen einsetzt. Impfungen sind an diesen Tagen mit, aber auch ohne Buchung möglich. Ganz besonders eindringlich möchte ich nochmals die Menschen über 60 Jahre und mit Vorerkrankungen auffordern: Lassen Sie sich impfen bzw. boostern! Und zwar jetzt. Warten Sie nicht mehr. Es ist unser bester Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe.«

Alle Details zu den Impfaktionen finden Sie auf der Seite des DRK:

https://drksachsen.de/aktuelles/presse-service/news-details/impfkampagne-wird-ueber-die-weihnachtsfeiertage-fortgefuehrt.html

Informationen

Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt