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Seniorenspaziergang Ratingen

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Seniorenspaziergang RatingenKopf und Beine – gemeinsam unterwegsNeues Angebot für ältere Menschen verbindet Spaziergang, Stadtgeschichte und GemeinschaftRatingen.

Gemeinsam unterwegs sein, Neues entdecken und dabei mit anderen ins Gespräch kommen – dazu lädt das neue Angebot „Kopf und Beine – gemeinsam unterwegs“ ein. Am Mittwoch, 12. August, von 10 bis 12 Uhr sind ältere Menschen herzlich eingeladen, gemeinsam die Ratinger Innenstadt zu erkunden.

Begleitet von einer Stadterklärerin, erleben die Teilnehmenden Geschichte und Geschichten ihrer Stadt auf lebendige Weise. Kleine Gedächtnistrainingsaufgaben sorgen unterwegs für geistige Anregung und laden zum gemeinsamen Mitmachen ein. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Freude an der Bewegung, anregende Gespräche und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen.

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Der etwa einstündige Spaziergang führt barrierefrei durch die Innenstadt und ist auch mit Rollator oder Rollstuhl (mit Begleitperson) gut zu bewältigen. Im Anschluss klingt der Vormittag bei einer gemeinsamen Rast im Glaspavillon von St. Peter und Paul aus. Wer möchte, kann dafür ein kleines Picknick mitbringen.

Die Veranstaltung ist Teil eines Projekts, das aus dem „Runden Tisch gegen Einsamkeit“ hervorgegangen ist. Ziel des Projekts ist es, insbesondere ältere Menschen zu erreichen, die bislang noch nicht an den vielfältigen Angeboten von Begegnungsstätten, Vereinen oder anderen Gemeinschaftsangeboten teilnehmen. Über niedrigschwellige und abwechslungsreiche Veranstaltungen sollen sie Kontakte knüpfen, Informationen über bestehende Angebote erhalten und den Weg in eine aktive Gemeinschaft finden.

Seniorenspaziergang Ratingen Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte melden sich bitte bei Astrid Kapels an: E-Mail as***********@******en.de, Telefon 02102 550-5066.

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Text: Stadt Ratingen

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