Sollstedt – Feuerwehreinsatz in Wohnblock an der Ernst-Thälmann-Straße

Erstellt in

Sollstedt (TH) – Eine unklare Rauchentwicklung in einem Wohnblock in der Ernst-Thälmann-Straße führte gestern am späten Nachmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz.

Ein Einkaufstrolley stand in Flammen, die auch auf einen daneben abgestellten Kinderwagen und ein abgestelltes Fahrrad übergriffen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Die Bewohner blieben unverletzt.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt, da der gesamte Hausflur verrußt ist. Die Kriminalpolizei schaute sich noch am Abend den Brandort an.

Gegenwärtig gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Landespolizeiinspektion Nordhausen