Stadt Braunschweig – Corona-Verdacht: Mehrere Klassen an zwei Grundschulen bleiben ab Montag Zuhause

Braunschweig (NI) – Das Gesundheitsamt wird morgen damit beginnen, zu etwa 120 Schülerinnen und Schülern sowie mehreren Lehrkräften der Grundschulen Veltenhof und Hinter der Masch Kontakt aufzunehmen. Grund ist, dass dort Anfang der Woche eine Lehrerin unterrichtet hat, bei der zwischenzeitlich eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen wurde. Sie hat sich vermutlich bei ihrem Sohn angesteckt, dessen Infektion im Zusammenhang mit dem Ansteckungsgeschehen in einem Sportverein und den Testungen an mehreren Schulen festgestellt wurde.

Betroffen sind mehrere Klassen an den beiden Grundschulen. Wie bei den Schulen in der vergangenen Woche gilt es zunächst im Gespräch festzulegen, wer als K1- bzw. als K2-Person gilt. K1-Personen müssen in Quarantäne und werden ab Montag abgestrichen. Die Details legt das Gesundheitsamt fest. Der Unterricht in den Jahrgängen 1 und 4 in der Grundschule Veltenhof sowie 1 und 3 sowie Klasse 4a in der Grundschule Hinter der Masch findet vorerst nicht statt. Liegen Ergebnisse der Abstriche vor, können die Schülerinnen und Schüler, die als Kontakte der Kategorie 2 gelten, zurück in den Unterricht. Der Zeitpunkt ist offen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen auf alle Fälle Kontakte meiden und Zuhause bleiben und den Anruf des Gesundheitsamtes abwarten. Dies gilt auch für Familienangehörige aus dem gleichen Haushalt, wobei diese nicht als Kontaktpersonen gelten, solange bei ihren Geschwistern bzw. Kindern keine Infektion nachgewiesen ist.

Des Weiteren lagen heute weitere Ergebnisse aus den Kohortentestungen an Gymnasien vor. Etwa 60 Testungen in den beiden Jahrgängen von Neuer Oberschule und Gauß-Schule aus den vergangenen Tagen waren negativ.

