Stadt Cuxhaven – Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek am Donnerstag, den 30. Januar

Stadt Cuxhaven (NI) – Am Donnerstag, den 30. Januar um 16 Uhr gibt es wieder ein Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek Cuxhaven.

Diesmal bekommen Emil und seine Oma Besuch in ihrem Leuchtturm, weil es draußen so kalt ist. Verschiedene Tiere suchen bei Ihnen Unterschlupf und schließlich bittet auch der Fuchs um Einlass.

Aber ob man ihm vertrauen kann? Das erfahren die kleinen Zuhörer, während die Geschichte „Emil – Besuch im Leuchtturm“ vorgelesen und dazu passende Bilder auf einer Leinwand präsentiert werden. Kinder ab vier Jahren sind herzlich eingeladen! Im Anschluss an das Bilderbuchkino wird gemalt; außerdem stehen weitere Bücher zum Schmökern bereit.

Bilderbuchkinos finden auch in den kommenden Monaten immer am letzten Donnerstag im Monat statt. Eine Anmeldung ist erwünscht, Spontanbesucher sind ebenfalls willkommen. Weitere Informationen unter 04721/700 70 800 oder in der Stadtbibliothek Cuxhaven. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei!

