Tödlicher Kradunfall auf der B51 bei Belm

Osnabrück (ots) – Tödlicher Kradunfall B51: Auf der Bundesstraße 51 bei Belm kam es am Dienstagnachmittag, den 26.03.2024, zu einem schweren Unfall, bei dem ein junger Motorradfahrer sein Leben verlor.

Gegen 17 Uhr war der Zweiradfahrer auf der Bundesstraße in Richtung Diepholz unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Widukindland und Belm-Mitte aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Bei einer anschließenden Kollision mit der Mittelschutzplanke wurde der junge Motorradfahrer so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des beschädigten Motorrades beauftragt.