VIER PFOTEN: Mehr als eine Million Stimmen für ein Böllerverbot – Berlin/Hamburg, 05. Januar 2026 – Das breite Aktionsbündnis #böllerciao aus Tier- und Umweltschützer:innen sowie der Gewerkschaft der Polizei, dem auch die globale Stiftung für Tierschutz VIER PFOTEN angehört, übergibt am heutigen Montag, den 05. Januar 2026 um 11:00 Uhr mehr als eine Million Unterschriften für ein Böllerverbot in Deutschland an das Bundesinnenministerium in Berlin. Die gemeinsame Forderung des #böllerciao Bündnis lautet: ein bundesweites Verkaufs- und Anwendungsverbot privater Pyrotechnik zu Silvester. Dazu muss Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz überarbeiten.
„Die politische Mutlosigkeit zu einer klaren Entscheidung gegen Böllerei hat zu einer weiteren Silvesternacht des Schreckens für Tausende von Tieren geführt: Ausgelöst durch laute Explosionen, grelle Lichtblitze und dichten Rauch haben sich auch vergangenes Silvester wieder zahlreiche Heimtiere zitternd unter Sofas verkrochen oder sind panisch entlaufen. Auch Wildtiere sind orientierungslos geflohen und haben dabei überlebensnotwendige Energiereserven verbraucht. Die Innenministerkonferenz am 05. Dezember 2025 enttäuschte mit einem unzureichenden Vorschlag: Statt eines bundesweiten Verbots sollen ab 2026 lediglich erweiterte kommunale Verbotsmöglichkeiten geschaffen werden. Doch ein kommunaler Flickenteppich ist keine Lösung: Das massive Risiko für Tiere, Menschen und die Umwelt bleibt, solange kein bundesweites Verbot privater Pyrotechnik verabschiedet wird. Andere Länder wie die Niederlande und Rumänien haben längst gehandelt und privates Silvesterfeuerwerk verboten. Im Namen Tausender Tiere und mehr als einer Million Menschen appelliert VIER PFOTEN eindrücklich an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt: Silvester darf nicht länger Tierleid bedeuten. Ein Böllerverbot ist längst überfällig“, sagt Volker Gaßner, Geschäftsleitung VIER PFOTEN Deutschland.
VIER PFOTEN mit eigener Aufklärungskampagne und Meldetool
Mit der Kampagne „Für Dich der Himmel. Für sie die Hölle.“ hat VIER PFOTEN bereits im vergangenen Dezember auf das Leid von Heimtieren im Zuge der Silvesterknallerei aufmerksam gemacht. Dafür hat die globale Tierschutzstiftung unter anderem bundesweit großflächige Plakate geschaltet und 600.000 Türhänger produziert, die Tausende Tierfreund:innen zwischen Weihnachten und Silvester in ganz Deutschland an Hauseingängen in der Nachbarschaft angebracht haben, um ein klares Signal zu setzen: Silvester ohne Böller – den Tieren zuliebe. Für Heimtierhalter:innen, deren Hunde oder Katzen Opfer von Knallern geworden sind, hat VIER PFOTEN ein Meldetool eingerichtet, in dem Betroffene ihre Erlebnisse auch jetzt noch schildern können.
VIER PFOTEN setzt sich gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe und weiteren, insgesamt 66 Bündnispartner:innen seit Jahren für ein böllerfreies Silvester ein. Feuerwerk führt jedes Jahr zu hoher Luftbelastung, schädigt Tausende schutzlos ausgelieferte Tiere und verschmutzt die Umwelt. Zudem führt die große Zahl teils schwere verletzter Menschen dazu, dass Einsatzkräfte und Krankenhäuser überlastet sind. Das Bündnis fordert deshalb ein dauerhaftes, privates Böllerverbot auf Bundesebene.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.
Hier geht es zum Meldetool für Betroffene.
Text: VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz