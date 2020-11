Trier – (pe) Die Ausschreibung von Spielplatzbauprojekten und der Ausbau der rückwärtigen Erschließung des Jobcenters sowie des Haus des Jugendrechts in Trier-West sind Themen im Bauausschuss am Dienstag, 24. November, 17 Uhr, Großer Rathausaal am Augustinerhof.

Außerdem geht es unter anderem um die Erweiterung der Gastronomie in der Kunstakademie und die Generalsanierung der Orangerie im Stadtteil Kürenz.

Presseamt Trier