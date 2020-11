Trier – Vormerken: Am Montag nächste Live-Sprechstunde mit OB Leibe zu Corona-Fragen am kommenden Montag

Trier – Vormerken: (mic) OB Wolfram Leibe veranstaltet am kommenden Montag, 19 Uhr, seine nächste Live-Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger.

Mit dabei sein und aktuelle Corona-Fragen beantworten werden Ordnungsdezernent Thomas Schmitt, Dr. Harald Michels vom auch für Trier zuständigen Gesundheitsamt Trier-Saarburg und Dr. Christian Sprenger, medizinischer Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen, das gemeinsam mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder das Corona-Gemeinschaftskrankenhaus betreibt. Übertragen wird die Fragestunde aus dem Großen Rathaussaal.

Und so können Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen: Vorab per E-Mail an die Adresse socialmedia@trier.de Direkt live über Facebook als Kommentar im Live-Stream (https://www.facebook.com/OBWolframLeibe) oder über den Twitter-Kanal der Stadt Trier www.twitter.com/Stadt_Trier. Dort und auf der Facebook-Seite wird die einstündige Sendung im Livestream auch zu sehen sein sowie natürlich im Programm des Offenen Kanals OK54 im Kabel sowie über den YouTube-Kanal des OK54.de

***

Presseamt Trier