Trier – Katalog der Schatzkammer jetzt auch in Englisch und Französisch

Trier – (pe) Der aktuelle Katalog der Trierer Schatzkammer liegt nun auch in einer englisch-französischen Ausgabe vor.

Wie in der deutschen Fassung werden 100 herausragende Objekte aus der international bedeutenden Sammlung von Stadtbibliothek und Stadtarchiv beschrieben. Den erläuternden Texten ist jeweils eine ganzseitige Farbabbildung beigefügt. Zudem finden sich weiterführende Literaturhinweise für interessierte Spezialisten. Ein Einleitungstext beschreibt Geschichte und Bedeutung der Sammlung.

Der Bogen spannt sich von den ältesten Beständen Trierer Bibliotheken aus dem frühen achten Jahrhundert über die Meisterwerke der Buchkunst des Mittelalters bis zu wertvollen Autographen von Nikolaus Cusanus, Goethe oder Karl Marx. Abgerundet wird das Spektrum der kostbaren Handschriften durch Drucke der Gutenbergzeit sowie Dokumente zur Geschichte der Stadt und des früheren Erzbistums Trier.

Es entsteht ein buntes Panorama der trierischen Kultur- und Geistesgeschichte über einen Zeitraum von nahezu eintausend Jahren. Stadt und Region Trier erscheinen als wichtige Kulturträger für die Epochen von Mittelalter und Früher Neuzeit, zugleich ergeben sich interessante Einblicke in die Netzstruktur des alten Kulturraums Saar-Lor-Lux.

„One hundred Highlights. Precoius manuscripts and books from the Trier City Library. Cent Chefs d’oeuvre de la Bibliophilie. Manuscrits et livres précieux de la Bibliothèque municipale de Trèves“, von Michael Embach, Verlag Schnell & Steiner 2020. ISBN: 978-3-7954-3531-8.

