Trier – Kinderrechtsflagge weht vor dem Rathaus

Trier – (gut) Zur rheinland-pfälzischen Woche der Kinderrechte hat OB Wolfram Leibe mit Unterstützung von Kindern aus den Kitas Spatzennest und St. Paulin die Kinderrechtsfahne vor dem Rathaus gehisst.

Er sensibilisierte hierbei für die Wichtigkeit des Themas und machte auf den großen Kinderrechtetag aufmerksam, der am Samstag, 25. September, 12 bis 17 Uhr, auf dem Kornmarkt stattfindet und bei dem er die Schirmherrschaft übernommen hat. Das Trierer Netzwerk Kinderrechte bietet an diesem Tag Informationen und Mitmachstationen zu den Kinderrechten an.

So können unter anderem Friedenstauben bemalt und mit nach Hause genommen werden, die Kinder können ihr Lieblingsrecht und wichtigstes Statement auf Taschen und Postkarten verewigen oder ihre Wünsche auf ein großes Banner schreiben und vieles mehr.

***

Presseamt Trier