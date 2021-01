Trier – Ein Zeuge hat am Donnerstagmorgen, 14. Januar, gegen 9 Uhr eine leblose Person in der Luxemburger Straße in Trier-West aufgefunden und Polizei und Rettungsdienst informiert. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei handelt es sich um eine 63-jährige Triererin.

Die Polizei prüft, ob die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnehmen durchgeführt. Eine Obduktion der Leiche ist vorgesehen. Weitere Details können derzeit nicht mitgeteilt werden. Aufgrund des allgemeinen öffentlichen Interesses an dem Sachverhalt bitten wir von Einzelanfragen abzusehen.

Wir werden die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit über den Fortgang der Ermittlungen unterrichten.

Polizeipräsidium Trier