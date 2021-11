Trier – Premiere für den neuen Dezernatsausschuss V am Dienstag, 7. Dezember

Trier – (pe) In der ersten Sitzung des neuen Dezernatsausschusses V am Dienstag, 7. Dezember, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof, wird ein Bericht zur aktuellen Corona-Situation in Trier vorgestellt.

Weitere Themen sind die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen einschließlich der Gebühren, die Neufassung der städtischen Satzung über Märkte und Messen sowie die Schaffung eines Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung.

Presseamt Trier