Trier – Stadt unterstützt Schausteller und Standbetreiber in der Coronakrise

Dargun – Einmal mit ALLES bitte: Pole arbeitet sich in der Demminer Straße durch das Strafgesetzbuch

Dargun (MV) - Am Samstag, den 12.10.2019 gegen 14:40 Uhr, kam es in der Demminer Straße in Dargun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, zu einem…